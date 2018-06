Taavi Libe otsib kaassaatejuhti: juba on kandideerinud ka avalikkusele tuntud inimesi

"Ootan muidugi veel avaldusi. Tore oleks, kui inimese soovist paistaks välja kas see, et tal on mingi teema südamel või siis see, et tal on olnud soov raadiosaadet teha ning see pole mingil põhjusel varem realiseerinud ning nüüd saab ta oma salakire ühel ööl välja elada. Mõlemat tüüpi avaldusi on seni ka laekunud," avaldas Libe ERR Menule.

Libe sõnul oleks tore, kui avalikkusele tuntud inimesed võtaks vastu väljakutse teises valdkonnas kätt proovida. "Kandideerimise perioodil ei soovi nimedest rääkida, aga soovi on avaldanud ka paar inimest, kes on avalikkuse jaoks väga tuttavad," rääkis Libe.

Libe paneb kõigile soovijatele südamele, et kindlasti ei pea keegi kartma seda, et ei saa hakkama. "Ma olen ikkagi väga põhjalikult nii saate ettevalmistuse kui ka saate enda ajal toeks, õpetamas ja vajadusel protsessi juhtohje haaramas. Piinlikku olukorda sattumise hirmu ei ole kellelgi vaja tunda," julgustas Libe.

Endast peaksid märku andma need, kes on alati tahtnud raadiosaadet teha, aga kellel pole varem võimalust avanenud. Esimeses voorus tuleb kirjeldada paari lausega saateideed. Kandidaadid võiksid kirjutada aadressile taavi.libe@err.ee 30. juunini. Saade on eetris 3. augustil.

Lisaks Taavi Libele sisustavad suveöid Mirko Ojakivi, Kerttu Kaldoja, Margus Kamlat, Urmas Vadi, Arp Müller, Hille Hanso, Madis Hindre, Lauri Varik, Ingrid Peek, Priit Ennet, Meelis Süld ja Anvar Samost.