"Troonide mängu" kangelane: tahan sellest rollist välja astuda

Näitleja rääkis EW-le, et tahab kuulsast rollist välja astuda ja mõneks ajaks varju jääda, vahendas Independent. "Ma tahan ennast teha vähem äratuntavaks oma karakteriga võrreldes ja teha asju täiesti teistsuguse väljanägemisega," tõdes näitleja.

Mees avaldas, et plaanib oma õlgadeni juuksed maha lõigata ning Jon Snowle omasest habemest lahti saada. "Habemega on keerulisem, sest mulle täitsa meeldib see. Mulle meeldivad nii pikad juuksed kui ka habe, aga see on rohkem nagu rituaalne tegevus. Ma ei saa oma järgmises rollis näha välja samasugune nagu praegu. See roll oli võrratu, aga ma tahan Jon Snowst lahti saada," avaldas Harington.

Eelmine kord, kui Harington avalikkuse ette lühikeste juustega ilmus, oli see viienda ja kuuenda hooaja vahel, kui ta pidi vaatajatele jätma mulje, et Jon Snow enam sarjas ei jätka.

Harington pole ainus näitleja, kes pärast võtteid stiilimuutuse läbi on teinud. "Harry Potteri" staar Emma Watson põhjendas juuste lühikeseks lõikamist samuti sooviga rollist eemale saada. "Ma ei ole enam väike tüdruk. Ma olen "Harry Potteris" mänginud kümme aastat ja pidin enda jaoks lõppu kuidagi tähistama," tunnistas näitlejanna.

"Troonide mängu" seitsmes hooaeg linastus eelmisel suvel, jättes mitmed otsad lahtiseks. Viimasel hooajal 2019. aastal jõuab eetrisse kõigest kuus osa