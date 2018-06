ERR vahendab kuue Euroopa presidendi visiiti Eestis ja Gaudeamusel

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Pärast jaanipäeva tasub hakata mõtlema juba suviste festivalide peale, sest esimesed neist on juba mõne nädala pärast kohal. Eesti festivalid vaatavad kogu aeg plakatitelt ja reklaamidelt vastu, seega keskendusin sel korral just välisfestivalidele, mis meie lähiriikides (ühe erandiga!) toimuma saavad.

