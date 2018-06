Carolin Illenzeeri fondi juht: inimesed panustavad heategevusse üha enam

Fondi tegevjuht Liina Kurvits rääkis ETV saates "Terevisioon", et Carolin Illenzeeri fond kannab nime Arre Illenzeeri tütre järgi, Arre lahkus meie seast missioonil Afganistaanis. Pärast toimunud õnnetust otsustas sõpruskond hakata Arre tütre haridusteed toetama. "Lapsed on meie tulevik ja kahjuks on neid kurbi uudiseid tulnud meile veel. Sellest sai see alguse ja on aastate jooksul läinud ainult suuremaks," ütles Kurvits.

Fond loodi 2011. aastal, kui tuge sai 44 last, täna on toetuse saajate suurus 58. Kogutud summaga toetatakse nende laste haridust ja huvitegevust. "Nii sportimine, ratsutamine, pillimäng kui ka laulmine - kõik sellised asjad," loetles Kurvits. Kurvitsa sõnul on kasuks iga annetus, pole oluline, kas viis eurot või rohkem.

Eelmisel aastal koguti Laulud Sõdurile kontserdil üle 40 000 euro. "Selle tahaks kindlasti ületada, loodame, et see meil hästi õnnestub," avaldas Kurvits lootust.

Kurvits rääkis, et aastaringselt on avatud fondi tasulised numbrid ja pangakontod, kuhu võib annetusi teha. "Eks see on meie ühiskonna teadlikkuse küsimus ka, kuidas inimesed ennast tunnevad ja üleüldse heategevusse suhtuvad. Mulle tundub, et avalikkuses räägitakse sellest ikkagi palju ja inimesed on järjest üha enam panustama hakanud," oli Kurvits rahul.

Heategevuslik kontsert Laulud Sõdurile toimub täna Kultuurikatlas. Kontserdist teeb ka ERR.ee otseülekande.

Kultuurikatlas esinevad Anne Veski, Tanja, Liis Lemsalu, Robert Linna, Laura Prits, Rasmus Rändvee, Carlos ja Raul Ukareda. Muusikuid saadab Eesti kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel ja õhtujuht on Jaanus Rohumaa. ETV näitab kontserti 22. juunil kell 20.00 ja 23. juunil 9.55.