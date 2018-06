"Terevisiooni" hooaja viimane saade  jõuab eetrisse reede hommikul Lahemaalt

Eesti Laulu osalenud Vajé teatas, et on andnud välja uue singli "Home".

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Netflix avaldas, et koomik Will Ferrell ja stsenarist Andrew Steele on tegemas mängufilmi Eurovisioonist. Filmi ilmumisaeg ei ole veel teada.

Kuna tegemist on hooaja viimase "Terevisiooniga", siis on kohal kõik neli saatejuhti: Piret Järvis-Milder, Katrin Viirpalu, Martin Veisman ja Reimo Sildvee. Algus ikka kell 6.55.

"Me kutsume inimesi üles osalema EV100 juubelimatkadel, " ütles "Terevisiooni" saatejuht Reimo Sildvee. Tema sõnul on hooaja viimase saate eesmärk kutsuda televaatajaid võimalusel rohkem kodumaa looduses ringi liikuma ja märkama seda, mis me ümber suvel keskkonnas toimub.

