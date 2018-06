Sweet Spot festivali eelpeol astub üles Bondax

Duo Bondax moodustavad Inglise muusikud Adam Kaye ja George Townsend, nende tuntuimad hitid on näiteks "Smile for Me", "Baby I Got That" ning "All I See" . Nad on loonud ka oma plaadifirma Just Us Recordings.

Lisaks mängivad peol plaate DJ-d Dave Storm, Firejose, Andreas Kask ja Marek Poel.