Kaspar Viilupi festivalisoovitused: Poolas Bruno Marsi või Ruhnus Kosmikuid

Pärast jaanipäeva tasub hakata mõtlema juba suviste festivalide peale, sest esimesed neist on juba mõne nädala pärast kohal. Eesti festivalid vaatavad kogu aeg plakatitelt ja reklaamidelt vastu, seega keskendusin sel korral just välisfestivalidele, mis meie lähiriikides (ühe erandiga!) toimuma saavad.

Flow festival Helsingis

10-12 august

Esinevad Ms. Lauryn Hill, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Patti Smith, Fleet Foxes, Bonobo jpt.

Flow festival on huvitav just seepärast, et nagu ütles ka Sweet Spot festivali korraldaja hiljuti intervjuus, et Eestis ei toimu sellise kaliibriga festivali ilmselt mitte kunagi, selliseid A-kategooria staare lihtsalt poleks võimalik Eestisse tuua.

Samuti ei ole nad keskendunud ühele kindlale žanrile, vaid seal on väga lai valik muusikat - on hip-hopi, indie't, folki, moodsat house'i ja vanakooli tantsumuusikat. Midagi peaks leiduma kõigile, ning eriti mugav on ka see, et tegemist on linnafestivaliga, kus pääseb telkimisest.

Way Out West festival Göteborgis

9-11 august

Esinevad Iggy Pop, Arcade Fire, Kamasi Washington, Ariel Pink, Rhye, Nils Frahm jpt.

Põhjamaades toimub tegelikult kolm festivali täpselt samal ajal, kus kava on äärmiselt sarnane. Need on Flow festival Soomes, Way Out West Rootsis ning Oya festival Norras. Kui aga vaadata Way Out Westi seekordset kava, siis nende tugevuseks on näiteks Arcade Fire, keda Flow festivali kavas ei ole, kuid kelle viimase aja esinemised on väidetavalt väga võimsad.

Olemuselt meenutab Way Out West ka pigem Lätis iga-aastaselt toimuvat Positivus festivali, kus looduskaunisse kohta, keset ilusat parki on võimalik kolm päeva muusikat nautida.

Open'er festival Poolas

4-7 juuli

Esinevad Depeche Mode, Gorillaz, Migos, Massive Attack, Bruno Mars, David Byrne, Young Thug jpt.

Kui põhjamaade festivalid on augustis üsna sarnased, siis kuu aega varem Poolas toimuv Open'er erineb oma artistidevaliku poolest, kuid ei jää taseme poolest kaugeltki alla. Peaesinejateks on Bruno Mars, kes võitis sel aastal hunniku Grammy'sid, Gorillaz, kes hakkab õige pea uut plaati välja andma, ning Migos, kes on kindlasti räpimaailma täielikud superstaarid.

Võib vist julgelt öelda, et kui käia ära Open'eril ning mõnel põhjamaade festivalil, siis on popmuusika viimase aja olulisemad artistid kõik nähtud.

Pori Jazz Soomes

14-22 juuli

Esinevad Nick Cave & The Bad Seeds, Jungle, Aloe Blacc, Jessie Ware, Alanis Morissette, James Blunt jpt.

Tihti kujutatakse jazzifestivalina ette midagi eriti klassikalist ja konservatiivset, kuid Pori Jazz Soomes murrab kõiki neid loogikaid. Nad lähenevad jazzile täielikult popmuusika küljest, tuues kohale näiteks Alanis Morrisette'i ja Aloe Blacci, kuid see on äärmiselt tervitatav - inimesed tuleb jazzi juurde meelitada, küll nad siis leiavad ka seal keerukamast ja sügavamast muusikast midagi, mis neile meeldib. Sama tendentsi võib näha Eestis Jazzkaarel, kus peaesinejaks oli sel aastal Laura Mvula.

Möödunud aastal keskendusid nad rohkem vanematele tegijatele - Grace Jones, Chaka Khan, Jamiroquai -, sel aastal on fookus aga just uuemal muusikal.

Ruhnu Rahu

17-18 august

Esinevad Curly Strings, Tintura, Ennu Ratas, Kosmikud, aga toimuvad ka kinoseansid ning erinevad matkad

Kui teised soovitused viisid välismaale, siis tegelikult võib ka Ruhnu minekut vaadata kui reisi Eestist eemale - pärast pikka laevareisi võib vabalt ette kujutada, et oled Eestist eemal, eriti siis, kui seal toimub ka (vähemalt korraldajate kinnitusel) Eesti väikseim festival.

Artistidevalik ei ole muidugi hiiglaslik, kuid see polegi tähtis - tegemist on õdusa minifestivaliga, kus mõni aasta tagasi esines Taani-Soome ansambel Liima, kes kinnitas, et see oli üks erilisemaid kohti, kus nad üldse esinenud on. See võiks olla juba piisav garantii, et tasub kohale minna!