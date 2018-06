Viljandis kogunevad maailma kudumishuvilised

NKS on Taani kudujaid ühendava organisatsiooni Gavstrik eestvedamisel toimuv iga-aastane kokkusaamine, mis toimub igal aastal erinevas Põhjala riigis ning sel aastal kaheksateist aastase ajaloo vältel teist korda Eestis.

Tänavune sümpoosion on pühendatud Eesti, Läti, Leedu ja Vene lääneosa traditsioonilisele kudumisele. Sündmuse käigus toimuvad ajaloolisi kudumistraditsioone, tehnikaid ja esemeid tutvustavad loengud ja õpitoad, millele pakub vaheldust Eesti kultuuri tutvustav rikkalik kultuuriprogramm.

"Eestit paluti korraldaja-maaks peamiselt põhjusel, et siinne silmuskudumine on kudujate teadvuses erinevatel põhjustel tõusnud viimastel aastatel eriti tunnetatavalt maailmakaardile ja samuti tuntakse huvi teistegi Balti riikide kudumistraditsioonide vastu. Sel põhjusel nimetasimegi sümpoosiumi Baltic Special'iks ja see tähendab ka sisus vastavaid teemasid," selgitas NKS peakorraldaja, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala programmijuht ja lektor Kristi Jõeste.

20 õpetaja ja lektori hulgas saabuvad siia ka kaks kogemustega kudumisõpetajat Arhangelskist ning loenguid annavad Peterburi etnograafid ning traditsioonilise kudumise promootor Pihkva oblastist. "Seni pole meil venelastega kontakte üldse olnud ja sellepärast on tore, et esimene koostöösild saab loodud. Ka Lätist ja Leedust on oodata silmapaistvaid meistreid ning uurijaid, kellelt on oodata põnevaid loenguid ning õpitube," rõõmustas Jõeste.

Ta loodab, et sada osalejat üle maailma rikastavad oluliselt ka Viljandi linnapilti. "Oleme üles seadnud kolm spetsiaalset näitust, mida nad võivad külastada, ning õhtuti saame oma poolikute kudumistöödega sumiseda Layki spetsiaalses kudumiskohvikus," lisas Jõeste.

Sündmusest saavad vabatahtlike abilistena osa ka kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilased ja vilistlased ning õhtused ingliskeelsed kudumisloengud on avatud kõigile huvilistele.

NKS algab 25. juunil ja kestab esimese juulini.