Saarlased Silja ja Heiko avaldasid esimese ühise singli "Las ma armastan"

Silja Vipre ja Heiko Liiv on Saaremaal resideerivad kauaaegsed muusikutest sõbrad, kes on aastaid koos lava jaganud. Põhiliselt lihtsalt enda rõõmuks, mängides muusikat, mida nad ise kuulavad, ja ka omaloomingut. Heiko on pillimänguõpetaja ja Silja laulukirjutaja ka paljudele teistele Eesti muusikutele ja lisaks solist ansamblis Patronus.

Pärast pikki aastaid koos musitseerimist tundus olevat õige aeg anda välja esimene akustiline singel.

Loo muusika ja sõnade autoriks on Silja Vipre ja tema sõnul räägib see lugu võib-olla natuke temast endast. Ikka ja alati tahab Vipre sõnul mõne aja tagant kasaka verenatuke mässata ja kõige lihtsam on emotsioonid alati kirjutada muusikasse.

"Püsimatu on mu hing alati olnud ja eks selliseks vist jäängi. Kui armastan, siis tuliselt, kui vihastan, siis veel tulisemalt," rääkis Vipre.