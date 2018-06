Galerii: Üle Eesti sirguvad korteriühistute tammed

KÜ Taebla Lasteaia 3 Läänemaal oli üks esimesi EV100 algatusega liitujaid ja istutas vabariigi 100. sünnipäevaks oma ühistu tamme 2015. aastal. Lasva KÜ Ants Võrumaal liitus EV100 kingitusega juba 2015. aastal ja istutas 28. augustil 2015. aastal Palo tee 22 kortermaja juurde Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks "Meie ühistu tamme". Sel aastal andis ühistu teada, et tamm kasvab ja on täis elujõudu.

KÜ Kalda tee 30 Tartus istutas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks oma ühistu tamme tänavu 31. mail. KÜ Rannamõisa tee 44C/Taludevahe43 Tallinnas pani eelmisel aastal kasvama 60 tammetõru, millest tärkas 30 väikest tammeistikut.

Mõned neist istutab ühistu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks oma õuealale, ülejäänud jagatakse soovijatele.

KÜ Sügise 4 Arukülas istutas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks oma ühistule kaks punast tamme 12. mail. KÜ Mai 15 Pärnus istutas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks oma ühistu tamme kolmandal mail. KÜ Põlgaste keskus 8 (Kanepi vald, Põlvamaa) istutas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks oma ühistu tamme 6. mail. KÜ Purila tee 5 (Hagudi, Raplamaa) istutas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks oma ühistu tamme 1. juunil.

Jaan Koit Tallinna korteriühistust Taludevahe 43 leiab, et koduõuel on tugevaid tammesid vaja eelkõige järeltulijatele, et saaks ikka mänguhoos puu otsa ronida. Mees ise on tõeline rohenäpp, maja taga istutuskastis ootab 30 pisikest tammeistikut oma päriskoju jõudmist. "Tegemist on väärika mõisatamme järeltulijatega, sest tõrud on pärit iidse Tiskre mõisapargist. Mõned istutame enda õue, aga siit saab varsti teistelegi jagada," lubas Tamme talus kasvanud mees lahkelt. Taludevahe 43 korteriühistu hoovil sirutavad kaelasid päikese poole ka kaks naabripapa istutatud tammepuud.

Kingitus "Eesti 100 tamme" sai alguse 2013. aastal, kui koolilapsed hakkasid tammetõrudest istikuid kasvatama. "Eesti sünnipäeva puhul saab vähemalt ühe EV100 tammepargi iga Eesti maakond, kokku istutatakse tuhandeid tammesid," rääkis "Eesti 100 tamme" projekti juhi Mari Valgepea EV100 korraldustoimkonnast.