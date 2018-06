Õllesummeril esinevad teiste seas Arop, Reket, ÖED ja 5Miinust

Eesti Laulu osalenud Vajé teatas, et on andnud välja uue singli "Home".

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Briti telerežissööri Michael Morrise elektriauto Tesla lahvatas keset Los Angelese tänavat leekidesse. Tesla on kommenteerinud, et uurib seda erakordselt haruldast juhtumit.

"Eesti keel on muusikas taas au sees. Toome lavale palju tohutult häid artiste, kes näitavad, et ka emakeeles saab sõnadega mängida ja loov olla," ütles peakorraldaja Tarmo Tuvike.

