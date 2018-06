Tomi Rahula jätab Eesti Laulu akadeemia jätkumise lahtiseks

"Ma arvan, et saab ka teistpidi. Ma ise isiklikult ei tea, mis sealt Eesti Laulu laagrist on täpselt Eesti Laulule siis tulnud. Võimalik, et see on üks asi, mida peaks natukene üle vaatama, kas seda jätkata sel kujul või üldse kas jätkata," avaldas Rahula "Vikerhommikus".

Ta rõhutas, et ei oska täna vastata küsimusele, kas laulukirjutajate laager jätkub. "Ma arvan, et saab teistmoodi neid lahedaid laule kirjutada kui inimesed 24 tunniks suruda muusikat ruttu kirjutama," tunnistas ta.

Mart Normeti loodud Eesti Laulu laager on toimunud neli korda, viimane neist 2017. aasta sügisel. Laagris on meloodiakirjutajatest ja produtsentidest loodud kolmeliikmelised meeskonnad, igas meeskonnas on kaks Eesti kirjutajat ja üks välismaine produtsent. Ükski Eesti Laulu akadeemia raames loodud laul automaatselt konkursile ei pääse, enne tuleb läbida eelžürii hääletusvoor.

Samas ei välista Rahula lugude tellimist kindlatelt autoritelt just Eesti Laulu jaoks. "Ma arvan, et seda mõtet ei tasu maha matta, see on iseenesest päris hea mõte," ütles Rahula.

Uus peaprodutsent rahustas kõiki fänne, et Eesti Laulu formaat jääb siiski võrdlemisi samaks ning senist süsteemi ta lõhkuma ei hakka. "Siiani Heidy (Purga) ja Mart (Normet) on selle asja edasi arendanud, teinud seda suuremaks ja paremaks, ta ongi väga hea, aga siit nüüd saab veel paremaks seda teha ja oma ideid ja arendusi juurde anda. See on iga asja loogiline jätk, et kui on värsket verd ja mõtteid asja edasi viia, on see ainult positiivne," lausus ta.

Rahula sõnul on Eesti Laulu puhul kõige tähtsam siiski muusika, mis konkursile jõuab. "Väga tähtis ongi tõsta kvaliteeti muusikapalade osas, aidata Eesti heliloojatel ja laulukirjutajatel veel paremini oma asja teha," ütles ta ja lisas, et nii saab muusikaliselt tõsta kogu ürituse kvaliteeti.

Rahula sõnul on võistluslood tihti jäänud mingi piirini toppama ning professionaalid saavad aidata laulude täiustamisele kaasa. "Peavad olema pisinüansid, mida tihti nooremad heliloojad ja laulukirjutajad ei tea. Aidata neid ka selleks, et see lugu kõlaks nii kihvtilt kui võidulugu, sest tavaliselt võidulood on valmis ja kogenud tegijate omad," põhjendas Rahula.