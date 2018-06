Galerii: MTV jagas filmi- ja teleauhindu

Kui "Black Panther" viis koju enim filmiauhindu, siis "Stranger Things" kogus kõige rohkem auhindu tele kategoorias, vahendas Independent.

"Black Panther" kogus neli auhinda, nende hulgas parima filmi, parima meesnäitleja (Chadwick Boseman), parima kangelase ja parima filmis esinemise eest.

Boseman andis oma kangelase auhinna edasi päriselu kangelasele James Shaw Jr-ile, kes võitles Tennessee Waffle House'is relvaga mehe vastu.

Parimaks kurikaelaks nimetati MTV auhinnajagamisel Michael B. Jordan.

"Stranger Things" võitis kolm auhinda, nende hulgas parima seriaali, parima näitlejanna (Millie Bobby Brown) ja parima näitleja (Noah Schnapp) kategoorias.

Õhtut juhtis koomik ja nätitleja Tiffany Haddish, auhinnagala toimus Californias Santa Monicas. Kuigi show võeti üles laupäeval, jõudis see MTV eetrisse eile õhtul.

Parim film

"Avengers: Infinity War" (Walt Disney Studios Motion Pictures)

"Black Panther" (Walt Disney Studios Motion Pictures) - VÕITJA

"Girls Trip" (Universal Pictures)

"IT" (New Line Cinema)

"Wonder Woman" (Warner Bros. Pictures)

Parim teleseriaal

"13 Reasons Why" (Netflix)

"Game of Thrones" (HBO)

"grown-ish" (Freeform)

"Riverdale" (The CW)

"Stranger Things" (Netflix) - VÕITJA

Parim etteaste filmis

Chadwick Boseman – "Black Panther" - VÕITJA

Timothée Chalamet – "Call Me by Your Name"

Ansel Elgort – "Baby Driver"

Daisy Ridley – "Star Wars: The Last Jedi"

Saoirse Ronan – "Lady Bird"

Parim etteatse seriaalis

Millie Bobby Brown – "Stranger Things" - VÕITJA

Darren Criss – "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Katherine Langford – "13 Reasons Why"

Issa Rae – "Insecure"

Maisie Williams – "Game of Thrones"

Parim kangelane

Chadwick Boseman (T'Challa/Black Panther) – "Black Panther" - VÕITJA

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – "Game of Thrones"

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – "Wonder Woman"

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – "The Flash"

Daisy Ridley (Rey) – "Star Wars: The Last Jedi"

Parim kurikael

Josh Brolin (Thanos) – "Avengers: Infinity War"

Adam Driver (Kylo Ren) – "Star Wars: The Last Jedi"

Michael B. Jordan (N'Jadaka/Erik Killmonger) – "Black Panther" - VÕITJA

Aubrey Plaza (Lenny Busker) – "Legion"

Bill Skarsgard (Pennywise) – "IT"

Vaata täielikku võitjate nimekirja SIIT.