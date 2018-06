Joshua Stephenz ja Windy Beach andsid välja singli "All Night"

Koostöö märgib ka saartevahelist sõprust, loomingu on ühendanud hiidlane Carl Tuulik, artistinimega Joshua Stephenz ja saarlane Tuuli Rand ehk Windy Beach.

Carl Tuulik on bassist, saksofonist, DJ ja produtsent. Joshua Stephenzi artistinime alt on "All Night" muusiku esimene päris oma lugu, olles varasemalt tegutsenud erinevates koosseisudes pilli mängides ja produtsendina loonud teiste seas näiteks Frankie Animali loost "Nightlights" ametliku uusversiooni. Sarnaselt Joshua Stephenzile on ka Tuuli Rand ehk Windy Beach oma loomingus läbivalt inspireeritud soulmuusikast ja hip-hopist, tegutsedes lisaks Windy Beach projektile ka kodumaises duos Öed. Need väljundid on laulja jaoks aga piisavalt erinevad, et tunda motivatsiooni mõlemale muusika ja sõnade kirjutamiseks.

Loo žanriliseks vihjeks võib lugeda inglise keelset terminit future soul ehk siis tuleviku-soul. Mõlema artisti jaoks on kõige olulisem loomingu kuulatavaks tegemine vastavale publikule. Kuulajale, kes suhestub elektroonilise muusikaga, milles nii helis kui ka lüürikas souli, R&B ja hip-hopi tunnuseid. "Antud lugu inspireeris ehe naise emotsioon. See hetk, kui sa märkad kedagi, kes sulle sümpatiseerib, kuid sa ootad, et tema teeks selle esimese sammu. Ja sa tunned, kuidas see tunne ja kirg sinus ainult kasvab ja kasvab ning sa lihtsalt tahaksid terve öö veeta ainult selle inimesega. Tundes, et sa oled valmis tundma midagi sügavamat, kui siiani oled tundnud, ja just see inimene tundub see öige ning sul on kõrini nendest üheöö suhetest," iseloomustas lugu loo autor ja laulja Windy Beach.

Koostöö oli mõlema jaoks väga loomulik. "Meil on sarnane maitse. Tunnen ise, et olen läbi imbunud neo-soulist ja hip-hopist. Artistidest on mind enim inspireerinud Robert Glasper, Erykah Badu, Kendrick Lamar, Kaytranada, Flying Lotus, Thundercat, mina ise. Tuuli muusikale lähenemine ja meloodiatunnetus mõjuvad mulle samuti väga inspireerivalt. Lähitulevikus on tulemas veel palju uut muusikat nii Joshua Stephenzi nime alt kui ka koos Tuuliga," täpsustas loo üks autoritest ja produtsent Joshua Stephenz.

Küpsem Windy tahab varsti uut plaati tegema hakata ning arvab, et see lugu on väga hea algus näitamaks, mis temast hetkel välja voolamas on. "Kuna Carliga koostöö on nii lihtne ja mugav, siis loodan, et saan temaga veel koostööd teha," rääkis loo tekkest ja edasistest plaanidest Windy Beach.