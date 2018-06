Eurovisioonist valmib mängufilm, peaosa mängib koomik Will Ferrell

Netflix avaldas, et koomik Will Ferrell ja stsenarist Andrew Steele on tegemas mängufilmi Eurovisioonist. Filmi ilmumisaeg ei ole veel teada.

Will Ferrell oli kohal ka seekordsel Eurovisiooni lauluvõistlusel Lissabonis, kus ta kinnitas, et on olnud konkursi suur fänn alates 1999. aastast, mil rootsi päritolu abikaasa talle Eurovisiooni tutvustas, vahendas The Guardian.

Mängufilm Eurovisioonist ei ole Will Ferrelli esimene töö Netflixile, mais jõudis voogedastusplatvormi film "Ibiza", mille produtsendiks on samuti Ferrell.

Stsenarist Andres Steele, kellega Will Ferrell koostööd tegema hakkab, kirjutas aastaid telesarja "Saturday Night Live" sketše.