Suri 20-aastane räppar XXXTentacion

Browardi maakonna politseijaoskonna andmetel väljus Onfroy Lõuna-Floridas mootorrattapoest, kui kaks relvastatud kahtlusalust lähenesid tema autole, vahendas Pitchfork. Vähemalt üks neist tulistas Onfroy'd ning nad mõlemad põgenesid sündmuskohalt. Uurijate sõnul oli tegemist relvastatud rööviga.

Jahseh Dwayne Onfroy hakkas XXXTentacioni nime all muusikat avaldama 16-aastasena, tema esimesed lood jõudsid Soundcloudi 2014. aastal. Suurema tuntuse pälvis ta looga "Look at Me!", mis hakkas internetis populaarsust koguma pärast seda, kui Onfroy vahistati koduvägivalla süüdistustega.

XXXTentacion pääses vanglast möödunud aasta alguses, pärast mida sõlmis ta plaadilepingu Empire'iga ning avaldas oma esimese mixtape'i "Revenge". Täispikk album "17" jõudis kuulajate ette eelmise aasta augistis, teine stuudioalbum "?" ilmus selle aasta märtsis ning jõudis Billboardi albumitabelis esikohale.

Ka Eesti kuulajatele läheb tema muusika korda - nii viimane plaat "?" kui ka "17" on nädalaid püsinud Ekspressi digitaalse muusikatarbimise tabelites.