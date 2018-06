Eesti Laulu uus peaprodutsent Tomi Rahula: kindlasti tuleb muudatusi

Tomi Rahula sõnas "Terevisioonis", et ta on 20 aastat Eurolaulu ning Eesti Lauluga otseselt või kaudselt seotud olnud ning tal on mõtteid ja ideid, millega seda konkurssi paremaks muuta. "Kõige tähtsam on see, et finaali pääseksid võimalikult head Eesti muusikud, oluline on kvaliteet, mitte kvantiteet."

"Ma usun, et tean, mis on tänapäeva muusikas päriselt hea," nentis Rahula ja lisas, et hea lugu on see, kui artist ise usub seda ja teeb seda südamega, samuti on oluline, et lugu oleks kaasaegne. "Palju on häid lugusid, aga lõppteostus ja viimistlus on poolik, seda ei ole suudetud viia tänapäeva, on kuskil ajas kinni jäädud."

"Sügise alguses panen ma oma tiimiga paika, kuidas edasi minema hakata, aga kõiki uusi asju ei saa korraga kindlasti sisse tuua," kinnitas Rahula ja mainis, et mingid muudatused tulevad kindlasti juba järgmisel Eesti Laulul, kuid seda ainult positiivses mõttes. "See on praegu juba väga hea telesaade, eesmärk on seda lihtsalt veel paremaks muuta."

Esmakordselt osales Tomi Rahula Eurovisioonil 1998. aastal, kui ta oli loo "Mere lapsed" autor. 2004. aastal astus ta Eurolaulu konkursil üles ansambli Slobodan River koosseisus. Viimati astus ta Eesti Laulu ridades üles 2017. aastal Ariadne loo "Feel Me Now" autorina.