Example kinkis fännile uue albumi kuulamiseks auto

Twitteri kasutaja Jordan küsis Example'ilt tema uue albumi "Bangers & Ballads" kohta, kas see ilmub ka CD-l. "Ma vajan sinult uusi rütme, kui ma ringi sõidan," säutsus fänn, vahendas Independent.

Example vastas fännile ruttu, et ilmselt pole tema uus muusika CD-l ilmumas. "On 2018. aasta," põhjendas ta.

This lad don't have an aux or Bluetooth in his car. Only CD. And my new album won't be on CD. So I'm gonna buy him a new car so he can enjoy it ???? https://t.co/tYtZ9r86Rw — example (@example) June 17, 2018

Jordan ei jäänud võlgu ja vastas, et tema auto on 2001. aastast, mistõttu puudub tal võimalus muul helikandjal muusikat kuulata. Seepeale teatas Example, et ostab fännile uue auto. "Sellel tüübil pole aux-i või bluetoothi autos. Ainult CD-mängija. Minu uus album ei ilmu CD-l. Seega ostan ma talle uue auto, et ta saaks minu muusikat nautida," põhjendas ta oma jälgijatele Twitteris.

Example ehk Elliot John Gleave sai tuntuks 2010. aastal, kui avaldas loo "Won't Go Quietly". Tema hittlugude sekka kuuluvad "Kickstarts", "All The Wrong Places" "Changed The Way You Kiss Me" ja koostöös Calvin Harrisega loodud "We'll Be Coming Back".

Example on esinenud mitmeid kordi Weekend festivalil Eestis. Sel aastal saab teda näha Pühajärve jaanitulel.