Reket hittloost "Mina ka": teadsin kohe, et sellest võib midagi saada

"Muusika ei ole iseenesestmõistetav ja head laulud minu jaoks ei ole ka iseenesestmõistetavad. Me teame omast käest räpis, et mingid asjad tulevad lainetena tagantjärele, mis ei ole hittideks mõeldud, vallutavad edetabeleid ja saavad aastahittideks. Selle looga, kui mina seda esimest korda kuulsin, teadsin kohe, et sellest võiks midagi saada," rääkis Reket Nublu suvehitist Raadio 2 "Suvehommikus".

Reket tõdes, et esimest korda Nublut kuulates teadis ta, et tegemist on kutiga, kellest võiks Eesti muusikamaastikul midagi suurt saada. Reketi sõnul laul "Mina ka" lihtsalt töötab, tema osa oli üks salm, mida täita.

Suve jooksul loodab ta välja anda ka Nublu plaadi, samamoodi andis Reket ise välja oma viimased kaks albumit "Super ei" ja "Rahu".

Reketi puhul on kiidetud tema sõnaseadmisoskust ning kõnekujundeid. "Põhiline on see, et sa kirjutad ja kirjutad ja mõtled aktiivselt. Mitte lihtsalt siis, kui sa kirjutad, vaid päriselt päeva jooksul mõtled teadlikult, et sa oled kohal, paned tähele ja võtad noppeid populaarkultuurist või mis iganes, Kumu püsiekspositsioonidest. Asjad, mida inimesed võiksid teada ja nende vahel paralleele ja metafoore tuua. Mingid asjad, mis tõmbavad näo muigele," rääkis Reket, kuidas tema laulusõnu kirjutab.

Näiteks albumil "Rahu" kõlav "Paprika" on puhtalt metafooridel põhinev lugu. "Jutt käib siis kas mõnest sõiduriistast või inimesest," avaldas Reket.

Sellel suvel loodabki mees pühenduda muusikakirjutamisele. "Ma arvan, et praegu on aeg ja koht, kus tint jookseb paberile õige kiirusega," tõdes ta.