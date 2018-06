Vikeraadios uus järjelugu viib Kadri Hinrikuse "Katariina ja herneste" radadele

Katariina isa kolib kevadel kodust ära kellegi Julia juurde ja ema on tööga nii hõivatud, et tal pole tütre jaoks aega. Katariina on kurb ja arvab, et tal tuleb väga igav suvevaheaeg. Kui kõik sõbrad on suveks linnast ära sõitnud ja ema on ka tööl, veedab tüdruk üksi aega koduaias puudel turnides.

Ühel päeval saab ta aga tuttavaks naabermajas elava vanamemme Aliisiga. Vanamemmel on aega ja tahtmist Katariinaga juttu ajada, koos hernepeenra eest hoolitseda ja mitmeid vahvaid seiklusi ette võtta. Lõpuks ei tundugi suvine koolivaheaeg enam kurb ja igav, vaid hoopis põnev ja täis üllatusi.

"Katariina ja herned" kujutab lapsi lastekirjanduses üsna haruldases, kuid eluliselt väga sagedases olukorras – toime tulemas tänapäevase vastmoodustunud kärgpere tingimustes ja konkureerimas nutiseadmetega. Martini ja Katariina vanemad on üle pea hõivatud oma isikliku elu ja tööga, ning lapsed leiavad igatsetud tähelepanu naabritädi Aliisilt.

Jutu esimest osa, "Naljavaene kevad" saab juba järele kuulata Lastejaama lehel.

Loeb Eva Koldits, režisöör on Tiina Vilu.