Rahula on muusikamaailmas pikalt tegutsenud nii dirigendi, klahvpillimängija, helilooja, arranžeerija kui ka mitmete muusikasaadete produtsendina. Ta juhatab koos oma ema, dirigent Lydia Rahulaga Tallinna poistekoori, on mänginud enam kui kümme aastat klahvpille ansamblis Tanel Padar & The Sun ning osalenud heliloojana mitmel korral Eesti Laulu võistlusel.

1998. aastal Birminghamis Eurovisioonil oli Tomi Rahula üks Eesti võistlusloo "Mere lapsed" autoritest. Lisaks muusiku elukutsele on Tomi Rahula ka litsentseeritud jalgpallikohtunik.

"Ma kandideerisin sellepärast, et ma tundsin, et ma olen valmis selleks, oma kogemustega ja muusikalise taustaga kogu üritust veel paremaks tegema kui ta senini on. Et ta oleks väga hea muusikasaade, et seal oleks palju uut Eesti muusikat, et tuua lähemale artiste ja laulukirjutajaid, kes on sellest üritusest läinud natuke kaugemale. See oleks minu suurim väljakutse ja miks ma soovisin seda teha," põhjendas Rahula "Aktuaalsele kaamerale".

"Tugev kontsert peab võrduma tugeva telesaate ja produktsiooniga," avaldas kogenud muusik kokkuvõtvalt Eesti Laulu edasise arengu suuna.

ERR-i juhatuse liikme Urmas Oru sõnul on Eesti Laul ja Eurovisiooni lauluvõistlus Eesti Televisiooni suurima vaatajahuviga projektid ning on oluline, et see pakuks tippkvaliteeti nii sisult kui ka vormilt. "Tomi ideed, kuidas praegust Eesti Laulu edasi arendada, olid meile väga sümpaatsed, sest neis olid hästi ühendatud tema asjatundlikkus muusikuna ning kogemus telesaadete tootmise köögipoolelt."

Elamussaadete toimetuse juhi Karmel Killandi sõnul jääb üle vaid uue produtsendi meeskond kokku panna. "Aitame Tomil tema mõtted ellu viia, sest kõik teadmised suure telesaate tegemisest on meil majas olemas," ütles Killandi.

Killandi sõnul võlus Rahula puhul eelkõige tema tugev muusikaline külg.

"Ta teab täpselt eri valdkondade muusikat, on seda õppinud kogu lapsepõlve ja kogu tema hilisem tegevus on olnud muusikaga seotud nii koorimuusika kui ka kergema poolega. Ta on mänginud mitmetes ansamblites, on ise helilooja, ta suudab arranžeerida muusikat. Meid paelus see, et ta tunneb muusikat läbi ja lõhki ja suudab hästi kontrollida, millised laulud lavale pääsevad ja millised mitte," selgitas Killandi.

Tomi Rahula annab homme intervjuu ka "Terevisiooni" eetris, avaldades mõtteid, kuidas ta Eesti Laulu tegema hakkab ja mis tema jaoks selle projekti juures oluline on. Saade alustab ETV-s kell 6.55.

Killandi kinnitas, et viimase kolme kandidaadi hulgas olid muusik Tomi Rahula, basskitarrist ja muusikaprodutsent Danel Pandre ning teleprodutsent Jarmo Seljamaa.

ERR pani Eesti Laulu konkursile aluse 2008. aastal, kui otsustati, et "Eurolaulu" vahetab välja laulukonkurss "Eesti Laul 2009". Võistluse peaprodutsendiks valiti toona Heidy Purga. Aasta alguses teatas viimane peaprodutsent Mart Normet ETV saates "Hommik Anuga", et loobub ametist. Konkurss uue inimese leidmiseks kuulutati välja aprillis.