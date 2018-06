A-Rühma asutajaliige Kaarel Kose esineb Õllesummeril uue bändiga

A-Rühmaga Õllesummeril täismajale esinenud Kose loodab, et publik võtab tema uue bändi sama soojalt vastu. "Rukkis pakub äkilise minekuga riffrokki. Loodame, et krõbeda kooriku alt leitakse soe süda ja kuhjaga head meeleolu. Plaat on peaaegu valmis ja materjali kuulebki - viimased paar lugu on veel salvestada. Püüame sügisel valmis olla," andis Kose teada, et oodata on ka debüütalbumit.

Praeguseks on Rukkis välja andnud kaks singlit, kuid Õllesummeri festivalil on bänd lubanud lavale tuua kuhjaga uusi lugusid.

Rukkisega samal päeval saab Õllesummeril kuulata Pet Shop Boysi, Smilersit, The Boondocksi, Põhja Konna, Aropit, Lauri Liivi, Koit Toomet, Laurat ja paljusid teisi.

Õllesummer toimub 4.-6. juulini Tallinna lauluväljakul.