Lenna: Tallinnas ei hoia mind enam miski kinni

"Mulle seal Setumaal väga meeldib. Ma näen ennast pigem mingi aja pärast täitsa seal elavat. Ma arvan, et ma ainult liigun suurte sammudega sinnapoole. Ma ikka veel mängin Tallinnaga väikest mängu, aga olen juba lõpetanud. Enam ei hoia mind siin miski kinni," rääkis Lenna Vikerraadio saates "Owe Peterselli show".

Lenna tõdes, et on aina rohkem maaleminemise lainel. "Ma olen vastuvoolu ujuja," rääkis Lenna, kes elas esimesed 15 aastat Mustamäel, olles sündinud põlise linlasena.

Lenna lükkas ümber väite, et maal ei ole inimesi. Tema maakodu lähedal on näiteks Võru ja Võrust pole kaugel ka Tartu. "Seal saab kõike seda sama asja teha, mida ma siin Tallinnaski teen. Jah, tõsi ta on, et mingid raadiod ja asutused on ainult Tallinnas, aga muusikat saab kirjutada seal, mida ma teen ka kodus Tallinnas. Kontserte ma sõidan andma üle kogu Eesti, pole vahet, kus ma alustan," rääkis Lenna.

Juba mitmendat aastat õpib Lenna ka väikeses Räpinas tekstiilikäsitööd ning valmistab ette juba suvist moekollektsiooni. "Lemmikuks on isegi üllatuslikult olnud õmblemine. Ma arvasin, et see on selline asi, mille peale ma kõige vähem lähen, ma tahtsin pigem kangasteljed saada, et ma oskaks vaipa teha," rääkis Lenna, mida ta koolist kaasa on saanud.

Koolis õpitut on Lenna kasutanud ka oma tütarde peal. Viieaastasele Amile õmbles Lenna Sipsiku kostüümi, mida laps lasteaiaetenduses kandis. "See kool on hästi tore. Mul küll hetkel on väike paus sealt, sets ma teen plaati ja plaadiga on väga palju tööd. Iga asi omal ajal," ütles Lenna. Esinemiskostüüme Lenna veel endale ei õmble.

Lenna ei välista, et läheb pärast Räpinat veel kuhugi õppima. "Ma olen üsna rahutu hing selle koha pealt. Mul üks asi on käpas ja tahad mingit väljakutset, siis ma arvan küll, et ma olen pigem selline, kes tahaks uusi teadmisi ja uusi oskusi juurde omandada," rääkis Lenna, kes on mõelnud viimasel ajal pillimängu õppimisele. Lenna jaoks on eesmärk saata ennast ise kitarril ja klaveril.

Praegu läheb suurem tähelepanu aga sügisel ilmuvale albumile, mis valmis koos Raul Ojamaaga, keda teatakse Miljardite kitarristina. "Ma olin tükk aega otsinud seda uut meest, kes muusikalises mõttes minu kõrval seisaks. Toomas Olljumiga istusime maha ja mõtlesime, kes on meil produtsendid kirjutamise mõttes," rääkis Lenna.

Nii jõuti Ojamaani, kellega valmistatakse täie hooga plaati ette. "See tunnetus meil mõlemal on hästi sarnane Rauliga. Selles mõttes hästi hea klapp on, ei ole nii, et mina tahan seda, aga mina seda. Ühe eesmärgi suunas liigume," rääkis Lenna, kelle sõnul on uus looming varasemast elektroonilisem.

Lenna on varem koostööd teinud ka Vaiko Eplikuga, kellega koos valmis kümme aastat tagasi debüütplaat "Lenna". Lauljatar kinnitas, et koostöö Eplikuga pole välistatud ka tulevikus.