Otseülekanne neljapäeval: Kultuurikatel võõrustab kontserti Laulud Sõdurile

Esmakordselt jõuab see pidulik sündmus Tallinna. Kultuurikatlas esinevad Anne Veski, Tanja, Liis Lemsalu, Robert Linna, Laura Prits, Rasmus Rändvee, Carlos ja Raul Ukareda. Kontserdile tulevad kaasa elama ka Eesti ja Islandi presidendid.

Laulud Sõdurile toimub juba seitsemendat korda. Kontserdiga aitab Carolin Illenzeeri fond toetada raskelt vigastatud või teenistuses hukkunud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Seitsme tegevusaasta jooksul on nii mõnigi pere saanud tänu sellele võimaldada oma lastele ülikooliteed ja saanud või jätkanud võimalust tegeleda mõne hobiga.

"Vahel on vaja ainult natukene tuge, et luua lastele võimalust nende haridustee või huvitegevuste jätkamiseks. See on vähim, mis me koos teha saame, et need vaprad kaitseväelased, kes meid igapäevaselt kaitsevad, saaksid hoitud ka meie poolt," lausus Carolin Illenzeeri fondi tegevjuht Liina Kurvits.

2017. aastal toimus kontsert Rakveres ning kontserdiga koguti üle 40 000 euro. SA Carolin Illenzeeri fond maksab aastas keskmiselt 60 korral erinevat toetust raskelt vigastatud või teenistusel surma saanud kaitseväelaste laste haridustee ning huvitegevuse toetuseks.

Muusikuid saadab Eesti kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel ja õhtujuht on Jaanus Rohumaa. Kontserdist teeb ka ERR.ee otseülekande ning ETV näitab kontserti ka 22. juunil kell 20.00 ja 23. juunil 9.55.

2018. aasta Laulud Sõdurile kontsert toimub 21. juunil algusega kell 19.00 Tallinnas kultuurikatlas (Põhja pst 27a).