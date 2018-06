Briti režissööri Tesla lahvatas keset tänavat leekidesse

Morrise abikaasa Mary McCormack postitas video leekides autost sotsiaalmeediasse. "Põhjuseks ei olnud avarii, vaid see juhtus täiesti ootamatult keset Santa Monica tänava liiklust. Aitäh lahkele paarile, kes andis talle sellest märku ja käskis tee äärde tõmmata," kirjutas naine Twitteris, vahendas BBC.

McCormack täpsustas, et Tesla polnud ka autopiloodi peal, vaid kõik juhtus tavaliselt liigeldes.

Ükski inimene intsidendi tõttu vigastada ei saanud, tule kustutasid kohale kutsutud tuletõrjujad. Autos oli sõidu ajal vaid Michael Morris. "Jumal tänatud, et minu kolm väikest tütart polnud abikaasaga sellel ajal autos," jätkas McCormack.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren't in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo — Mary McCormack (@marycmccormack) June 16, 2018

Tesla esindaja sõnul on bensiinimootoriga autod tuleohtlikumad kui elektril liikuvad masinad. "See on erakordselt haruldane juhus ja me uurime seda, et saada teada, mis juhtus," lausus ta ABC Newsile, lisades, et on rõõmus, et klient on terve.

Morris on olnud Londoni Old Vici teatri lavastaja ning tema viimase aja tegemiste hulka kuulub Netflixi seriaali "13 Reasons Why" lavastamine.