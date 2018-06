Peipsi ääres peeti Naboika ehk kangatrüki päeva

Kangaste käsitsi trükkimine seisneb selles, et mustrite ja kujundite saamiseks kasutatakse reservainet, mis kantakse kangale trükipakkudega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Linasele kangale kanti reservaine ja seejärel värviti kangas indigovärvis siniseks ja seejärel veel happega teda natuke töödeldi ja nii ilmusid välja valged mustrid," kirjeldas kangatrükkal Õnne Uus.

Kangatrükkimise kõrval on aga eriline töö ka just trükipaku tegemine.

Trükipakumeister Pavel Varunini sõnul ei ole trükipaku tegemise kohta õpetust ega kirjandust. Seetõttu pidi ta kangatrükkal Prostatovi Eesti rahva muuseumis hoiul olevaid trükipakke kopeerides kõik ise välja nuputama.

"Eelkõige on iga trükipakk tehtud kolmest puuliigist, kuid mitte ainult. Iga plaat on tehtud ka eri suundades, et märg puit ei kõverduks ja et trükipakk oleks sirge," rääkis Varunin.

Naboika päeva korraldajate soov on taaselustada Eestis see traditsiooniline trükipakkude ja indigovärvidega käsitööharu.

"Huvitav ongi see, et meie alustasime selle asja taastamisega siis, kui see ülemaailmaselt moodi on tulnud - indigoga värvimine on suhteliselt moodne üle maailma sel hetkel," ütles Uus.

Käsitsi trükitud rõivanäitust saab näha Peipsimaa külastuskeskuses.