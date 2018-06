2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Harjumuspäraselt on Beyoncé ja Jay-Z värske looming saadaval vaid muusikakeskkonnas Tidal, kuid üks lugu on avaldatud ka YouTube'is.

Abielupaar andis albumist teada Londonis oma turneel "On The Run II" laupäeva õhtul, kirjutab Huffington Post.

Pärast mitmeid kuid kestnud kuulujutte on abikaasadest muusikud Beyoncé ja Jay-Z välja tulnud ühise üllatusalbumiga, mis kannab pealkirja "Everything Is Love".

