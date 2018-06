Boyzone läheb pärast viimast albumit laiali

1993. aastal asutatud bänd jõudis Suurbritannia muusikaedetabelites esikohale selliste hittidega nagu "Words", "No Matter What" ja "All That I Need", kirjutab BBC.

2009. aastal suri bändiliige Stephen Gately. Enne oma novembris ilmuvat albumit "Thank You & Goodnight" andis ansambel välja uue loo "I Can Dream", kus kõlab ka Gately vokaal.

Neli praegust bändiliiget, Ronan Keating, Keith Duffy, Michael "Mikey" Graham ja Shane Lynch jätavad fännidega hüvasti tuleval aasta jaanuaris ja veebruaris toimuva 13 kontserdiga.