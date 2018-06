Moskvitšid kogunevad Kagu-Eesti ringreisile

Kagu-Eestis saab sel nädalavahetusel näha vanu kordatehtud Moskvitše. Eesti Moskvitši Klubi on oma kümnendal ringisõidul, millest võtavad osa nende ajalooliste autode omanikud nii Eestist kui kaLeedust. Ringsõidu ajal tehakse erinevates kohtades peatusi, kuhu on oodatud ka kõik huvilised.

Moskvitšide huviliste kogukonda ühendab kirg vanade masinate vastu ja soov need taas ilusaks ja sõidukorda teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kogu aeg läheb midagi katki. See on selline hobi, kus saab rahulikult toimetada," rääkis Moskvitši omanik Märt Eskor.

"Vanaisa auto on sellepärast äge, sest temal ei pea turvavöösid panema ja mulle ei meeldi üldse turvavööd," ütles Ats Eskor.

Moskvitši omanik Margus Pulk märkis, et kuna auto on vana, ei pea selles turvavööd olema. "See on nagu käe sees, ikka tahaks peale panna teda. Iga kord, kui sisse istud, siis krabad selle vöö järgi, aga, jah, olema teda ei pea, auto on nii vana," ütles ta.

Pulk selgitas, et kokkutulekud on selleks, et kordatehtud masinaid näidata, mitte peita. "Kui on ehitatud, siis tuleb liikuda ka sellega, mitte niisama ära peita inimeste eest. Siis ei ole ju mõtet teha neid asju," ütles Pulk.

Igal aastal valib Eesti Moskvitši Klubi ka oma kaunitari. Eelmisel aastal sai selleks roosa Moskvitš.