TIKS tähistab kuuendat sünnipäeva | Peeter Ehala: iga pidu kujuneb õhtu käigus oma nägu

Peeter Ehala selgitas, et iga hooaja lõikes võtavad nad ette nii suuremaid projekte kui ka väiksemaid ja intiimsemaid pidusid. "Viimastel aastatel on hooti olnud põhjust kontserti korraldada või oma tegemisi suurema kella külge panna," kinnitas ta ja tõi välja, et peamised tulevikuplaanid on seotud plaadifirma ja uue Eesti muusika avaldamisega. "Samas ei plaani me ka pidu unarusse jätta."

Peosari TIKS meelitab Ehala arvates igale üritusele kohale eri nägu rahvast. "On muidugi palju toredaid, kes meil läbi kuue aasta ikka külas käivad, aga õnneks on tulnud ka palju uusi, nii noori kui vanu," ütles ta ja tõdes, et on olemas isegi mingi n-ö tiksuja-tüpaaž, kellele sobib ilusat muusikat kuulamas käia.

Lähiajal ilmuva albumi "TIKS 071" materjali esitleti esmakordselt juba Jazzkaarel, kuid nüüd on plaadi ilmumine Ehala sõnul kindlasti juba lähemal. "Erinevatel põhjustel oleme graafikust veidi maas, kuupäeva veel välja hõigata ei tahaks, aga juulis teeme seda kindlasti," kinnitas ta.

Sel suvel rändab TIKS veel mitmetele suvistele festivalidele. "Pärast sünnipäeva tiksume me I Land Soundil, Sweet Spotil, Instikurmus ja kindlasti korraldame ka ise kuskil midagi," rõhutas Ehala.

Kuues sünnipäev Bastioni aias algab kell 21.00, kui DJ-pultide taha astuvad Sander Mölder, Peeter Ehala ja sõbrad. Pärast seda tuleb lavale ansambel koosseisus Sänni Noormets viiulil, Kristjan Kallas trummidel ja Jonas Kaarnamets kitarril, et esitada plaadi "TIKS 071" materjali.