Tartu-Los Angelese ansambel avaldas debüütsingli

Pärast mitmeid tagasilööke valmis Eesti-USA bändil lõpuks viie lauluga EP, milles on mõjutusi nii 1990ndate popp-rokist kui ka ansamblitelt The Cranberries, Arctic Monkeys ja Foster the People. Taoline palett loob omapärase muusikalise maastiku, kus kuulaja võib ennast tunda kui Alice, kes läbi jäneseuru imedemaale seikleb.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel