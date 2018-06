Karl-Erik Taukar annab Setomaal kontserdi

"See, et me saime Maarjamaa kõige hõivatuma meesartisti oma väiksesse küüni on ikka äge küll. Pakume talle külakostiks ehedat leelot ning mõnusat seto moodi olemist," lubas küüni asutaja Jalmar Vabarna.

Peoväravad lüüakse valla kell 19.00 ning kontserdid algavad 20.00. Pidu veereb varajaste hommikutundideni küünidisko saatel.

Treski Küüni tänavuse suvehooaja sündmused:

16.06 - KARL-ERIK TAUKAR BAND, VERSKA NAASE', AAPO ILVES

23.06 - JAANIREGGAE - ANGUS, ORELIPOISS

01.07 - SETO FOLGI PERÄPIDO

06.07 - ÖÖÜLIKOOL

15.07 - TÕNIS MÄGI JA KÄRT JOHANSON

20.07 - REVAL ETNO SUUR RAHVAMUUSIKAKONTSERT

21.07 - METSAREIV - METSAKUTSU, OOPUS, PUULUUP

22.08 - KLAPP "LÕPP HEA, KLAPP HEA"

25.08 - HOOAJA LÕPUPIDU - JUSTAMENT