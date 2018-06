Intsident poes: Jüri Pootsmannile heidetakse Eurovisioonil ebaõnnestumist siiani ette

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Pootsmann rääkis Raadio 2 saates "Suvehommik", et kohtus alles eile vanalinna toidupoes mehega, kes talle Eurovisioonil ebaõnnestumist ette heitis.

"Selline ossilaadne meesterahvas tuli mulle vastu ja ta karjus juba kaugelt-kaugelt mu nime üle terve poe. Ma sain aru, et okei, kellega nüüd tegu on, ja ma nägin, et ta salaja filmis ka. Ma küsisin, et mis sa mind filmid, ta ütles, et kes sind tahaks filmida, sa said ju Eurovisioonil viimase koha," rääkis Pootsmann kummalisest vahejuhtumist.

Pootsmann tunnistas, et suur edu pärast "Eesti otsib superstaari" võitu ja sellele järgnenud äpardumine Eurovisioonil, on olnud tõeline karussell. "Kohe, kui Eurovisioonil läheb hästi, oled sa suur-suur staar, kui läheb kehvasti, siis on lihtsalt teised jutud," rääkis Pootsmann.

Pootsmann tõdes, et selliseid asju ikka juhtub, aga pea tuleb püsti hoida. "Alati saab ju järgmine aasta paremini. Ma vähemalt sain seal eurolaval ära käia ja suurt lava kogeda," oli Pootsmann rahul.

Pootsmanni laul "Play" võitis Eesti Laul 2016 võistluse ning pääses publiku ja žürii häältega Stockholmi Eestit esindama.

Pärast Eurovisiooni on Pootsmanni karjäär Eestis aga muudkui ülesmäge läinud ning praegu vallutab muusik edetabeleid lauluga "Jagatud saladus", mis valmis koostöös Elina Borniga.

Elina rääkis, et on juba maikuust Universali muusikagrupi liige. "Tundus hakata õige tegema ka eesti keeles. Kui juba sai selline lehekülg pööratud, tahaks ka midagi uut teha, kuus aastat on juba siin muusikamaastikul oldud," põhjendas Born, kuidas sai alguse "Jagatud saladus".

Pootsmann rõõmustas, et ei saa olla midagi paremat, kui hea sõbrannaga koos lugu teha ning laval ühiselt esineda. "Väga tore on, ilma naljata. Me ei ole ühtegi korda tülli läinud veel," ütles Born ja sülitas igaks juhuks kolm korda üle õla.