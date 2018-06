Robbie Williams rikkus MM-i avamiskontserdil Vene seadust

Williams esines Venemaa Lužniki staadionil koos venre soprani Aida Garifullinaga ning üllatas televaatajaid vulgaarse žestiga keset laulu "Rock DJ", vahendas Independent.

Venemaal on selline käitumine aga ebaseaduslik. 2014. aastal võeti vastu otsus, kus artistid ei tohi end loomingus roppude sõnavõttudega väljendada. Seaduse rikkumisel on trahv 70 ja 1400 dollari vahel, olenevalt väärteo sooritajast.

44-aastase muusiku žest tuli paljudele üllatusena ning sellele järgnes suur tähelepanu sotsiaalmeedias. Paljud olid popstaari käitumise pärast marus. "Täiesti lugupidamatu tegu, mis käis koos kehva etteastega," reageeriti Twitteris.

Telekanal FOX, mis kandis ülekannet otse USA televaatajatele üle, vabandas intsidendi tõttu. "Kuna tegemist oli otseülekandega, ei osanud me ennustada, mis Robbie Williamsi show ajal juhtuda võib, ja me vabandame," ütles Foxi esindaja Deadline'ile.

Seni pole teada, miks Williams oma keskmist näppu viibutas, kuid meedia spekuleerib, et see oli mõeldud Vene valitsusele. 44-aastane Williams on tuntud LGBT õiguste eest seisja ning teda kritiseeriti selle eest, et nõustus esinema riigis, kus geisid taga kiusatakse. Williamsi etteaste ajal oli president Vladimir Putin küll staadionil, kuid ei olnud veel jõudnud oma kohale.