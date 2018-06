Tallinna merepäevad on Eesti rahvarohkeim perepidu, mis toob Tallinna sadamatesse kokku tuhandeid ja tuhandeid meresõpru Eestist ja välismaalt.

Reedel, 13. juulil avatakse Tallinna merepäevad kahe kontserdiga. Neist esimene viib Svjata Vatra jäälõhkuja Tarmo pardal merele. Tegemist on eksklusiivse kontserdiga, millest saab osa võtta kas oma veesõidukiga või ostes pileti mõnele mereparaadil osalevale laevale. Õhtu teine kontsert toimub Vanasadama pealaval, kus Gerli Padar, Uku Suviste, Hanna-Liina Võsa ja orkester ÜENSO toovad dirigent Martin Sildose juhatamisel publikuni Eesti filmimuusika kullafondi.

Sel aastal on merepäevadel taas meretakso, mis on Remmelkoori sõnul erakordselt populaarne. Eelmisel aastal sõitis meretaksoga kolme päeva jooksul üle 20 000 inimese.

14. juuli tippkontsert Lennusadamas viib publiku üheskoos legendaarsete Johansonidega, Anna-Liisa Supi ja teiste staaridega ümbermaailmareisile. Kontserditeos "Reis ümber maailma" on muusikaline reis, mis läbib kõiki kontinente. Erilist tähelepanu saavad need riigid, mis moel või teisel on Eesti jaoks eriti olulised.

Noblessneri sadamalinnaku lavast saab laupäeval, 14. juulil tõeline muusikagurmaanide peatuspaik. Esinejate nimekirjast leiab nii Meisterjaani, ansambli InBoileri, Mick Pedaja, ansambel HU? ja Kadri Voorandi Duo.

Nostalgiat toovad merepäevalistele kahtlemata Justament, Kukerpillid, Dagö ja Ivo Linna. Popmuusika austajad saavad aga nautida Liis Lemsalu esinemist. Merelaulude kavadega tulevad lavale ansamblid Kompass ja spetsiaalselt festivaliks merelaulude kava loonud kollektiiv Äge Brass.

Tallinna merepäevad külastajatele pakutakse tänavu võimalust tutvuda laevadega, mis lubavad heita pilgu laevanduse minevikku. Näiteks on merepäevade laevastikus Hoppet, ainukene säilinud purjelaev, mis on ehitatud esimese Eesti Vabariigi ajal ning on tänini sõidukõlblik. Hoppet tähistab sel aastal oma 92. sünnipäeva ning kuigi ta on ehitatud Eestis, siis pärast pikka rahvusvahelist karjääri jõudis laev tagasi Eesti vetesse alles 2011. aastal.

Lisaks Eesti purjelaevadele on Tallinna merepäevi külastamas ka naaberriikide uhked alused. Juba tuntud külalisena seilab meie vetesse 45 meetri pikkune Tre Kronor Rootsist. Samuti saab näha Soome laevu Svanhild, Astrid ja Alexandra. Lähinaabrite juurest külastab Tallinna merepäevi laev Lietuva, mis Leedu 100. sünnipäeva puhul on riietatud ka pidurüüsse.

Kakumäe rannas avati lemmikloomarand ning ka merepäevade üritustele on inimesed oodatud koos lemmikuga.

Tallinna merepäevad toimuvad 13.–15. juulini Vanasadamas, Lennusadamas, Noblessneri sadamas ja Haven Kakumäe jahisadamas.

Merepäevade programmiga saad tutvuda SIIN.