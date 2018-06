"See on uskumatu, kui kiiresti on aasta ajaga meie sõpruskonna loodud bänd hoo sisse saanud. Kui midagi südamega teha ja seda ise nautida, näeb seda ka publik ning asi töötab," rääkis bändi solist Kristo Poka. Debüütalbumi pealkirjaks sai "Mind puuduta veel".

Ettepaneku plaadiks tegi Sunlightile plaadifirma Records 2000. Lisaks stuudiotööle kulus palju energiat ka lugude litsentside saamiseks. "Piiritagused hitid on tihtilugu jagatud mitme osaniku vahel, kuid tänaseks on kõigi osapoolte allkirjadega paberid käes. Suurt rõõmu tegi ladus koostöö Haddaway tiimiga," lisas bändi taustalaulja Lauri Hermann. Haddaway on tuntud eelkõige 1993. aasta hiti "What Is Love" poolest.

Ansambli koosseisu kuuluvad lisaks Pokale ja Hermannile ka tunnustatud kitarrist Kalmer Neidla ning noor andekas klahvpillimängija ja stuudioguru Kristjan Reinvee.