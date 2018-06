Talbot ja Zahir tutvustavad ühiselt uusi albumeid

Nädala lõpus selgub uus Eesti Laulu peaprodutsent, kes asub Mart Normeti kohale. ERR-i elamussaadete toimetuse juhataja Karmel Killandi kinnitas, et valik on Danel Pandre, Tomi Rahula ja Jarmo Seljamaa vahel.

Kevade alguses oma uue LP "Magnetism" välja lasknud duo of doom Talbot naases suurelt Euroopa tuurilt ning on lõpuks valmis esitlema uut plaati täispikkuses kontserdiga kodumaise publiku ees. Mürabänd Zahir avaldas suurt resonantsi tekitanud albumi "What Noise?".

