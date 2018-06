Reimo Sildvee maitses söödavat taldrikut: pole sugugi halvem kui näkileib

Intsikurmu festivali peakorraldaja Mihkel Kübar sõnas "Terevisioonis", et samm-sammult on nad juba varem näinud vaeva, et vähendada ühekordsete nõude kasutamist. "Restoranid on näiteks kasutanud ka tavanõusid," tõi ta välja ning selgitas, et sel aastal kasutatavad söödavad nõud kõdunevad kompostihunnikus nädala ajaga.

Kõdunemise kõrval on need taldrikud täiesti kõlbulikud ka söömiseks. "Ei ole sugugi halvem kui klassikaline näkileib," sõnas saatejuht Reimo Sildvee pärast maitsmist.

Lisaks on kasutuses ka nädalaga lagunevad kahvlid ja noad, mis Kübara sõnul siiski söödavad ei ole.