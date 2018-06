71-aastast Sylvester Stallone'i süüdistatakse seksuaalkuriteos

Stallone'i vastu esitati süüdistus 2017. aasta novembris, kinnitas prokuratuuri esindaja Greg Risling CNN-i vahendusel.

Väidetav kuritegu toimus 1990. aastatel ning politsei ei ole kommenteerinud, milles see juhtum seisneb.

"Minu klient eitab süüdistusi täielikult," kommenteeris näitleja kaitsja Martin Singer ja jätkas, et on pettunud, et see juhtum avalikuks tuli, sest see paneb inimesed mõtlema, et midagi tegelikult toimus.

Singeri andmetel oli Stallone'il kaebuse esitanud naisega kokkuleppeline suhe 1980. aastatel.

71-aastane Stallone sai kuulsaks 1976. aasta filmis "Rocky", mis pälvis ka Oscari. Stallone on näidelnud veel filmides nagu "Rambo" ja "The Expendables".