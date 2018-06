Reet Linna andis arheoloogidele tööd: need mündid on siiani seal kuuse all

Linna avaldas Raadio 2 "Suvehommikus", et kaevas Merivälja vanavanemate mullamaale vene münte. "Ise mõtlesin, et kui kunagi sajandeid hiljem kaevatakse sealt välja, siis mõelge, leitakse sealt vene raha ja mina olen need sinna pannud. Ma arvan, et need on tänase päevani seal kuuse all," naeris Linna.

Linna Merivälja vanavanemad surid juba 1970. aastatel ja juba pikka aega elavad nende majas uued inimesed.

Linna ise on aga samuti ringiga Meriväljale jõudnud ning elab ühe tänava kaugusel vanavanemate kunagisest kodust. "Mul on ring täis saanud ja saanud sinna samasse, kus ma olen veetnud oma lapsepõlve. Ma ei saa mitte kunagi unustada Merivälja vanavanemaid, sest iga kord, kui ma lähen lastelastega parki mängima, on nad mul meeles," rääkis Linna.

Linna sõnul oskas tema Merivälja vanaema küpsetada maitsvaid kotlette ja vanaisa oli kuldsete kätega mees. Kuna vanavanemad olid usklikud, siis Merivälja vanaema juures ei joodud kunagi alkoholi. "Minu lapsepõlv oli selletõttu natuke teistsugune. Mind muidugi väga-väga hoiti, aga ma pidin söömaajal meieisapalvet lugema laua taga ja ma ei saanud minna koos teistega mängima, kui see hetk käes oli," rääkis ta.

Linna õde Eve Haug oli aga rohkem maavanavanemate laps. Nende maavanaema ja -vanaisa elasid Ida-Virumaal Avinurme kandis. "Nemad olid ka seltsielu edendajad ja vanaisa oli Avinurme kirikus esimene, kes pani kokku mandoliiniorkestri," kirjeldas Linna.