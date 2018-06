Tour d'ÖÖ teeb Eestile juubeliaastal tiiru peale

"EV100 suvesündmuste keskmes on kogukonnad, koosolemine ja tähistamine," sõnas EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Saja sõitjaga alustanud ratturite ühissõit teeb juubeliaastal tõelise tuuride tuuri. Augustikuus toimuv Tour d'ÖÖ ühissõit kulgeb läbi kümne Eesti linna ning kutsub ühiselt sõitma tuhandeid inimesi," selgitas Soe.

Tour d'ÖÖ ühe korraldaja Tõnis Savi sõnul on Tour d'ÖÖ eesmärk algusest peale olnud terve Eesti ratta- ja liikluskultuuri edendamine "Oleme ühissõite nüüdseks korraldanud juba kaheksa aastat ja seda Eestimaa eri paigus. Selle ajaga on linnades rattaga liikujate hulk märgatavalt tõusnud ja tuuride tuuriga tahamegi näidata, et meid, rattureid on veelgi rohkem. Kuna sõidud toimuvad üle Eesti, siis on võimalik jalgratastel Eestile tiir peale teha ja sel moel teisigi EV100 suure suvenädala sündmusi nautida," lisas Savi.

Ratturite ühissõidud toimuvad 17.-26. augustini kokku kümnes linnas.

17.08 – Haapsalu

18.08 – Kärdla

19.08 – Kuressaare

20.08 – Pärnu

21.08 – Viljandi

22.08 – Valga

23.08 – Võru

24.08 – Tartu

25.08 – Narva

26.08 – Tallinn

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal tähistatakse taasiseseisvumispäeva suure suvenädalaga, mis toob Eesti inimesed ja nende sõbrad kokku suurtele ühisüritustele. Tutvu 17.-26. augustini toimuva EV100 suure suvenädala programmiga.