Veelahe muusikakuulamise harjumustes jookseb 30 eluaasta pealt

Kui üle 30aastased elanikud kasutavad muusika kuulamiseks peamiselt raadiot, siis 15-30aastaste jaoks on selleks telefon ning 20-29aastaste jaoks võrdselt ka sülearvuti, selgus Kantar Emori uuringust.

Veebiintervjuude vormis tehtud uuringule vastas märtsi keskpaigas kokku 1028 inimest. Selle põhjal selgus, et kõige enam kuulavad inimesed muusikat autoraadiost: iga päev 55 protsenti ning vähemalt kord nädalas 73 protsenti vastajaist.

Vähemalt kord nädalas kuulab muusikat raadiost 59 protsenti, sülearvutist 49, telefonist 45, telerist 43 ja lauaarvutist 26 protsenti küsitletuist.

Vanusegrupiti erinevad kuulamisharjumused suuresti. Kui 15-19aastastest kuulab telefonist muusikat peaaegu iga päev 80 protsenti vastanuist, siis 30-39aastaste hulgas vaid 25 protsenti.

Ja vastupidi, kui raadiost kuulab muusikat 20 protsenti 15-19aastastest, siis 30-39aastastest on neid 41 protsenti.

Üldistatult on nii, et mida vanem on inimene, seda suurema tõenäosusega kuulab ta muusikat autoraadiost või raadiost. Noored kuulavad muusikat telefonist või sülearvutist.

Kuulamisseadmed vanusegrupit, võrdlus 2017. aastaga (heledam). Allikas: Kantar Emor

Valdavalt kuulatakse muusikat küll muu tegevuse taustana (85 protsenti elanikest), kuid märkimisväärne osa ehk 41% sihtgrupist kuulab muusikat keskendunult peaaegu igapäevaselt.

Eelmise aastaga võrreldes on peaaegu igapäevaselt keskendunult muusika kuulajaid sihtgruppi veidi lisandunud, kasvanud on keskendunult muusika kuulamine eelkõige meeste ja alla 29aastaste seas.

Umbes pooled igapäevaselt keskendunult muusika kuulajatest kuulavad nädalas 2-5 erinevat artisti, ülejäänute repertuaaris on erinevaid artiste rohkem.

Uute artistide või palade kohta teabe saamisel on raadio (67 protsenti on viimase kuu jooksul saanud infot just raadiost).

Alla 20aastaste jaoks on võrdselt oluliseks infoallikaks ka sotsiaalvõrgustikud ning nemad on ka aktiivsed sotsiaalvõrgustikes muusikasoovituste jagajad või muusikaaruteludes osalejad. 23 protsenti vanusegrupist jagab muusikasoovitusi või osaleb sealses muusikaarutelus vähemalt kord nädalas.

Infoallikad uute muusikaartistide või –palade kohta. Allikas: Kantar Emor

Aktiivseid uue muusika otsijaid on sihtgrupis 18-19 protsenti, uuest muusikast ei ole huvitatud 14 protsenti sihtgrupist.

Aktiivseid muusika otsijaid on enam meeste, alla 29aastaste ja eestlaste seas. Uue muusika vastu on huvi madalam meeste, üle 50aastaste ja muust rahvusest elanike seas.

Kontsertidele või muule muusikale teeb kulutusi 72 protsenti sihtgrupist, seeejuures kontserdipiletitele teeb kulutusi 68 protsenti sihtgrupist ning muusika kuulamisele 27 protsenti sihtgrupist.



Enamik voogedastusteenuse kasutajatest kasutab mõnd tasuta versiooni, kuid nii avatus tasulisele teenusele kui ka tasuliste teenuste kasutajaskond on veidi kasvanud.

Kui eelmisel aastal oli kasutajaid või teenusele avatud elanikke 6 protsenti, siis täna on neid 12 protsenti sihtgrupist.

Kantar Emor viis uuringu läbi ettevõtluse arendamise sihtasutuse tellimusel.