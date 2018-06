Eksklusiiv: Lepatriinu esitles uut EDM singlit

Homme avaldab Lepatriinu oma uhiuue elektroonilise tantsumuusika (EDM) singli "Up the Sky". Juba täna käis lauljatar pala esitlemas Raadio 2 "Suvehommikus".

"Sellele on õige pea tulemas video, mis näitab, et ma saan tegelikult täiega looduses ka olla aeg-ajalt. Loodan, et kõik naudivad Eesti suve ja seda koos minu looga," kommenteeris Lepatriinu.

Lugu kõlab ka Lepatriinu septembris ilmuval plaadil, millel on kümme laulu. "Puhake suvel välja, et ma saaksin alates sügisest olla kogu aeg kõikide elus," valmistas muusik fänne ette.

Lepatriinu sõnul on tulemas eklektiline plaat. "Juba ta on suhteliselt seinast seina ja ta jääbki seinast seina," rääkis Lepatriinu, kelle viimased singlid on albumil esindatud. "Iga lugu on eraldi sõnumiga, ma üritan kirjutada lugusid erineva jutukese, loo või olukorrana. Mina tõlgendan neid kui muinasjutte. Iga lugu on eraldi situatsioon, mis ma lõpuks seon kokku plaadil kui terviku," ütles Lepatriinu.