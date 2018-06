Jalgpalli MM-i avavad Robbie Williams ja Aida Garifullina

Nädala lõpus selgub uus Eesti Laulu peaprodutsent, kes asub Mart Normeti kohale. ERR-i elamussaadete toimetuse juhataja Karmel Killandi kinnitas, et valik on Danel Pandre, Tomi Rahula ja Jarmo Seljamaa vahel.

Poistebändi Take That endine liige on tuntud jalgpallihuviline. Pühapäeval osales ta heategevuslikul jalgpalliüritusel Soccer Aid, kus mängis Inglismaa poolel. Los Angeleses elades asutas ta jalgpallitiimi LA Vale.

Muusiku sõnul on jalgpalli tähtsaimal sündmusel esinemine tema lapsepõlveunistus. "See saab olem aunustamatu show," lubas Williams fännidele.

