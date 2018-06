Wilhelmi solistina tuntud Anett andis välja singli "Don't Pretend"

Lugu keskendub argielu inimlikkusele ja on valminud erinevate muusikute iseloomulikke tunnetusi kokku sidudes, mis oli ka üheks koostööd kannustavaks jõuks. Toreda faktina olgu ka mainitud, kuidas salvestamisel kasutati biidielemendina näiteks tühja smuutipudelit.

"Sõnade kirjutamisel sai alguseks jämmi käigus kõlama jäänud fraas "Dont pretend" ja sellest lähtus kogu temaatika. Tahtsime kirjutada millestki, millega me kõik suhestume - tihti tuleb suhtes ette hetki, kus inimestel on keeruline üksteise jaoks aega leida ja sellest tulenevalt saavad mõned asjad välja öeldud, mida me võib-olla tõsiselt ei mõtle ja mis on tegelikult üsna läbinähtavad. Samas pole sellised olukorrad kunagi ühepoolsed ja loo sõnum ongi pigem see, et oleme selles koos ja üks ei ole rohkem süüdi kui teine," avas loo sisu Anett Kulbin.

"Don't Pretend" on Aneti teine soolosingel ja märgib laulja-laulukirjutaja jaoks stiililiselt uusi katsetusi. Nii jätkab ta muusika loomist, olles inspireeritud jazz'ist ja soul'ist, aga ka alternatiivsemast muusikast, seotuna R&B'ga.

Anett on tegutsenud nii bändi Wilhelm solistina kui sooloartistina. 2014. aastal jõudis Wilhelm Eesti Laulu finaali looga "Resignal" ja 2015. aastal poolfinaali looga "Light Up Your Mind". Seejärel jätkas Anett sooloartistina, andes välja esimese singli "Strong", mis jõudis Eesti Laul 2016 poolfinaali.