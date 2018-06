Drake andis välja muusikavideo oma viimasele singlile "I'm Upset", ühtlasi avaldades, et tema järgmine album "Scorpion" ilmub 29. juunil.

Video jaoks tõi Drake kokku Kanada noortesarja "Degrassi: The Next Generation" näitlejad, ka video süžee ja esteetika on seotud "Degrassist" tuntud teemadega.

Režissööriks on Karena Evans, kes tegi ka visuaalid lugudele "Nice for What" ja "God's Plan".