Pomerants: mulle loeb ajalehti ette Taavi Libe

Viimased nädalad on hip-hopis olnud väga viljakad - Kanye West, kes oli vahepeal mitu aastat peidus, tulistab uut materjali nagu automaadist. Kõigepealt tema produtseeritud Pusha-T album, siis sooloalbum "Ye" ning nädal hiljem koostöös Kid Cudiga tehtud "Kids See Ghosts". Kõik albumid kolme nädala jooksul, ja kaks tükki peaks veel tulema.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel