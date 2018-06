Kevin Spacey naaseb pärast seksuaalse väärkäitumise süüdistusi filmiekraanile

Näitlejat süüdistati eelmisel aastal "Star Treki" näitlejale Anthony Rappile seksuaalsete lähenemiskatsete tegemises, kui viimane oli 14-aastane. Pärast seda tulid mitmed inimesed välja sarnaste süüdistustega, vahendab NME.

Spacey märkis kahes eraldiseisvas avalduses, et ta ei mäleta Rappiga juhtunut ja lisas hiljem, et võtab endale vajalikul hulgal aega, et lasta olukorda hinnata ja otsida ravi.

Nüüd aga osaleb Spacey filmis "Billionaire Boys Club", kus mängib päriselulist tegelast, petturit Ron Levinit. Film, kus mängivad ka Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse ja Ansel Elgort, keskendub kiirelt rikastumise skeemile, millega varastel 80ndatel peteti Harvardi üliõpilaste perekondi Los Angeleses.

"Billionaire Boys Club" filmiti üles kaks aastat tagasi ja jõuab kinodesse juulis.

Pärast Spacey vastu tehtud süüdistusi eemaldati näitleja filmist "All The Money In The World" ja Spacey'ga stseenid filmiti Christopher Plummeriga uuesti üles. Spacey vallandati ka Netflixi sarjast "Kaardimaja", mille järgmine hooaeg on sarja viimane.