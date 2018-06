Teeme Ära kutsub eestlasi maailmakoristuse jaoks prügi kaardistama

Näitleja Marta Laan avaldas, et kuigi meedia spekuleeris, kas tema ja kallim Valter Soosalu on abiellunud, siis kuulujutul tõepõhja pole.

Selleks, et motiveerida eestimaalasi veelgi aktiivsemalt prügi kaardistama, kuulutas maailmakoristuse meeskond täna välja prügikaardistamise võistluse, mis kulmineerub 1. juulil. Võistluses lähevad arvesse Eesti territooriumil märgitud prügi punktid. Suuremad prügikaardistajad avalikustatakse World Cleanup Day kodulehel juuli alguses ja neile on välja pandud keskkonnateemalised auhinnad.

"Prügi kaardistamine on lihtne ja seda saab teha igaüks, kellel on nutitelefon ning ligipääs internetile," selgitas Teeme Ära tehnoloogiajuht ja Luminori digikanalite juht Margus Simson. "Selleks tuleb Google Playst või App Store'ist alla laadida World Cleanup nimeline mobiilirakendus, end kasutajaks registreerida ning saabki asuda prügi kaardistama. Juhul kui kaardistamisel läheb midagi valesti, on võimalik enda lisatud prügipunkti ka 24 tunni jooksul kustutada," selgitas Simson.

Tema sõnul on eeltöö on ääretult vajalik, kuna rakendus aitab eestvedajatel täpsemalt hinnata prügi hulka ja asukohta ning võimaldab riikidel 15. septembril toimuvat maailmakoristuspäeva paremini planeerida.

"Maailmakoristuspäevani on jäänud 94 päeva ja selle aja jooksul on kõigil eestimaalastel võimalik illegaalseid prügipunkte kaardistada. Ja seda mitte üksnes Eestis, vaid üle kogu maailma," rääkis Teeme Ära maailmakoristuste juht ja eestvedaja Eva Truuverk.

