Eesti Laulu peaprodutsendi kohale pürgivad Danel Pandre, Jarmo Seljamaa ja Tomi Rahula

ERR pani Eesti Laulu konkursile aluse 2008. aastal, kui otsustati, et "Eurolaulu" vahetab välja laulukonkurss "Eesti Laul 2009". Võistluse peaprodutsendiks valiti Heidy Purga. Aasta alguses teatas senine peaprodutsent Mart Normet ETV saates "Hommik Anuga", et loobub ametist. Konkurss uue inimese leidmiseks kuulutati välja aprillis.

Kui uus inimene on ametisse valitud, minnakse pärast suvepuhkust täie hooga edasi. "Suve lõpus pannakse kokku lõplik meeskond, edasised plaanid ja siis hakkab töö käima, sest Eesti Laul peab tulema uhkema ja võimsamana kui eales varem. Palju on ära tehtud, areneme ikka edasi," kommenteeris Killandi.

Killandi kinnitas, et kandidaatide üldine tase oli üllatavalt hea, sest oldi väga üksikasjalikult mõeldud, kuidas Eesti Laulu veel atraktiivsemaks teha. Killandi kinnitusel põhjapanevaid muudatusi siiski oodata ei ole. "Formaat tohutult ei saa muutuda, selle võrra on ta nii hästi tööle hakanud. Aga väikesed muudatused tulevad küll ja need värvivad ilusasti Eesti Laulu uuemaks," ütles ta.

Killandi ütles ERR Menule, et otsuse Eesti Laulu järgmise produtsendi osas langetab žürii, kuhu kuuluvad veel ETV peatoimetaja Marje Tõemäe ning ERR-i juhatus. "Nende ideed tundusid meile kõige põhjalikumad ja kõige paremini põhjendatud," selgitas Killandi, miks just muusik Tomi Rahula, basskitarrist ja muusikaprodutsent Danel Pandre ning teleprodutsent Jarmo Seljamaa sõelale jäid.

Nädala lõpus selgub uus Eesti Laulu peaprodutsent, kes asub Mart Normeti kohale. ERR-i elamussaadete toimetuse juhataja Karmel Killandi kinnitas, et valik on Danel Pandre, Tomi Rahula ja Jarmo Seljamaa vahel.

